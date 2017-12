Copa do Rei: Real Madrid pega Zaragoza O Real Madrid já sabe quem vai enfrentar em sua primeira disputa de título na temporada. Na final da Copa do Rei da Espanha, marcada para o dia 17 de março, o time de Madri enfrenta o Zaragoza. Hoje, o Zaragoza conseguiu segurar o empate sem gols diante do Alavés e chegou à decisão beneficiado pelo gol marcado na casa do rival no jogo de ida (empate por 1 a 1).