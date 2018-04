Copa do Rei: Real vai disputar título O Real Madrid se classificou para a final da Copa do Rei, nesta quinta-feira, ao derrotar, no Estádio Santiago Bernabéu, o Athletic Bilbao por 3 a 0. No primeiro jogo a vitória fora do time basco por 2 a 1. Os três gols surgiram na etapa final. O primeiro veio aos 6 minutos, quando Larrainzar marcou contra, após escanteio cobrado por Figo e falha do goleiro Aranzubia. Aos 15, Aranzubia voltou a falhar, quando tentou sair em um cruzamento e deixou o atacante Raúl livre para marcar de cabeça. Guti, aos 30, definiu o placar. Na final da competição, dia 6 de março, no Santiago Bernabéu, o adversário do Real será o Deportivo La Coruña, que na quarta-feira passou pelo Figueres, da terceira divisão.