Copa dos Campeões: 7 jogos nesta terça A quinta rodada da Copa dos Campeões, nesta terça-feira, terá sete jogos, envolvendo as equipes dos grupos A, B, C, e D. Na quarta haverá mais oito partidas, com os times dos grupos E, F, G e H. Pelo grupo A, o líder Lyon, dos brasileiros Juninho Pernambucano e Élber, vai à Bélgica enfrentar o último colocado, o Anderlecht, e o Bayern de Munique, de Zé Roberto, terceiro, viaja para a Escócia para jogar contra o Celtic Glasgow, vice-líder. A Internazionale de Milão primeiro do grupo B, pega o Arsenal, quarto, no San Siro, e o Lokomotiv, de Moscou, recebe o Dínamo, de Kiev. O Monaco tem boa chance de ampliar sua vantagem na liderança do grupo C ao enfrentar em casa o PSV Eindhoven, terceiro. Deportivo La Coruña e AEK Atenas fazem a outra partida. O clube de melhor retrospecto nas quatro rodadas realizadas, a Juventus, do grupo D, com 10 pontos, junto do Real Madrid, grupo F, deveria viajar a Istambul para encarar o Galatasaray, mas em razão dos recentes atentados na capital turca o jogo ficou para 2 de dezembro. Jogam, no entanto, Olympiakos e Real Sociedad, na Grécia, terceiro e segundo.