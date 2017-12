Copa dos Campeões: CBF define grupos A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta quarta-feira, por sorteio, a composição dos grupos da Copa dos Campeões - torneio que vai indicar um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores da América. Na competição - que começa no dia 3 de julho e deve terminar no dia 4 ou 7 de agosto - os clubes foram divididos em 4 grupos de 4. Haverá sedes em Belém, Fortaleza, Natal, Teresina. Confira os grupos: Grupo A - Belém - Corinthians, Náutico, Paysandu e Fluminense. Grupo B -Fortaleza - Flamengo, São Caetano, Atlético-PR e Goiás. Grupo C - Natal - Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Vitória. Grupo D - Teresina - Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco.