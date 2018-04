Copa dos Campeões: CBF indica sedes A Copa dos Campeões de 2002 será disputada nas cidades de São Luís, Belém e Teresina, entre 3 de julho e 14 de agosto. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neste ano, 16 equipes irão participar da competição: seis classificados no Torneio Rio-São Paulo, quatro na Copa Sul-Minas, três no Campeonato do Nordeste, um da Copa Norte e um da Copa Centro-Oeste, além do Flamengo, atual campeão.