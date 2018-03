Copa dos Campeões começa nesta 4ª Nem bem terminou a Copa do Mundo, o futebol brasileiro retoma a sua rotina com a disputa da Copa dos Campeões. A competição, que vale uma vaga na Taça Libertadores, só deve contar com os jogadores que disputaram o Mundial da Coréia do Sul e Japão na terceira rodada. A primeira será nesta quarta-feira, com jogos nas quatro sedes do torneio: Belém, Fortaleza, Natal e Teresina. O treinador Vanderlei Luxemburgo teve que cancelar o primeiro treino do Palmeiras em Teresina. Todos os baús contendo os uniformes e material de treino e comissão técnica foram extraviados em Recife, onde o avião que trouxe nesta segunda-feira a delegação de São Paulo fez escala. ?Claro que teria sido melhor se tivéssemos treinado, mas isso não vai atrapalhar em nada a programação?, esquivou-se Luxemburgo. O diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, não se mostrou surpreso com o fato. ?O Fokker 100 da Tam tem bagageiro muito pequeno. Mas os baús devem chegar ainda nesta segunda-feira?. O goleiro Marcos, campeão mundial pela seleção, vai disputar a Copa dos Campeões ainda nesta primeira fase. Folga só até domingo. O Palmeiras vai enfrentar o Bahia na primeira rodada. Na chave também estão Atlético-MG e Vasco. O Corinthians, que está em Belém, vai estrear contra o Paysandu sem o técnico Carlos Alberto Parreira ? um dos analistas da Fifa na Copa do Mundo ? e os jogadores Ricardinho, Vampeta e Dida, que disputaram o Mundial. O time, que está sendo comandado pelo auxiliar-técnico Jairo Leal, fez o primeiro treino na capital paraense nesta segunda-feira e conta com todos os jogadores em condições de jogo. No grupo, as outras duas equipes são Fluminense e Náutico. O São Paulo, que está em Natal, vai fazer seu primeiro jogo contra o Vitória no Machadão, sem Kaká e Rogério Ceni, que participaram da Copa e não tem data de reintegração confirmada, mas espera contar com os atletas contra o Cruzeiro e o Grêmio. O São Caetano, completo, aguarda para iniciar sua luta por uma vaga na Libertadores pegando o Goiás em Fortaleza. Depois enfrenta Atlético-PR e Flamengo.