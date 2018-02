Copa dos Campeões define mais 3 vagas A Copa dos Campeões terá nesta terça-feira mais três equipes classificadas para as oitavas-de-final. Sete concorrentes chegam à última rodada com chances de seguir adiante na competição. Só dois times não aspiram a mais nada. O PSV Eindhoven, com 10 pontos, já está garantido no Grupo E. A luta no se restringe a Arsenal (7 pontos) e Panathinaikos (6). O campeão inglês teoricamente está em situação melhor, porque recebe o eliminado Rosenborg (2), enquanto os gregos hospedam o time holandês. Milan (12) e Barcelona (10) definem apenas quem termina em primeiro lugar. Os italianos visitam o Celtic (4), em Glasgow, e os espanhóis vão à Ucrânia jogar com o Shaktar (3). Escoceses e ucranianos tentam o 3.º lugar. A Inter (11) cumpre tabela, no Grupo G, ao receber o Anderlecht (zero). Em compensação, o Werder (10) precisa só de empate diante do Valencia (7), na Espanha, para se classificar. No Grupo H, o Chelsea (13) está tranqüilo, mas os outros brigam por uma vaga: o Porto (5), que joga em casa com os ingleses, além de Paris SG (5) e CSKA (4), que se enfrentam em Paris.