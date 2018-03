Copa dos Campeões: hora das contas Chegou a hora de fazer contas na Copa dos Campeões. A uma rodada do fim da primeira fase, dois clubes, Flamengo e Palmeiras, estão praticamente garantidos nas quartas-de-final. Entre os times paulistas, São Caetano e Corinthians dependem somente deles e, de acordo com o resultado da outra partida dos grupos, podem passar até com um empate. Já o São Paulo, se não golear o Grêmio, torce por uma derrota do Cruzeiro. Segundo o matemático Tristão Garcia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Palmeiras, com 96% de chances, só não se classificaria se perdesse por três gols de diferença para o Atlético-MG e se, além disso, houvesse um vencedor no jogo Bahia e Vasco. Como o primeiro critério de desempate do torneio é o saldo de gols e o segundo é o número de gols marcados, o Corinthians pode obter uma das duas vagas do Grupo A com um empate diante do Fluminense - domingo, em Belém. Todas as equipes da chave têm 2 pontos (saldo 0) e o time do Parque São Jorge leva a vantagem de ter feito dois gols, mais que todos os outros times. Empatando, o Corinthians torce pela vitória de qualquer um dos times no jogo Náutico x Paysandu, ou por uma igualdade com o menor número de gols possível. O São Caetano pega sábado o líder Flamengo, em Fortaleza. Se ganhar, está nas quartas. Se empatar, o Goiás só não pode vencer o Atlético-PR. Para a equipe do treinador Oswaldo de Oliveira conseguir chegar à próxima fase, o ideal seria vencer o Grêmio por pelo menos três gols de diferença. Assim, o São Paulo se igualaria no saldo de gols ao Vitória (1 gol), mas ficaria na frente com o maior número de gols marcados, garantindo uma das vagas no Grupo C e não dependendo do resultado da partida Vitória x Cruzeiro. Se apenas vencer, torce para os baianos. Dos 16 times que disputam a Copa dos Campeões, todos vão para a 3.ª rodada com chances matemáticas. As possibilidades de Atlético-MG (13%) e Atlético-PR (11%) são as mais remotas. Os mineiros precisam vencer o Palmeiras e torcer por um empate no outro jogo (Bahia x Vasco). Para os paranaenses avançarem, o São Caetano tem de perder para o Flamengo e o time deve fazer muitos gols numa vitória obrigatória sobre o Goiás.