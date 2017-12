Copa dos Campeões: nada de tabela A desorganização peculiar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mais uma vez ficou evidente nesta terça-feira com o novo adiamento da divulgação da tabela da Copa dos Campeões. A liberação da programação, inicialmente estava prevista para quinta-feira da semana passada, vem sofrendo sucessivos atrasos. A nova promessa é a de que nesta quarta-feira, às 14 horas, o documento será conhecido. Desde às 15 horas (horário determinado pela entidade para a liberação da tabela, nesta terça-feira), os jornalistas se aglomeraram na porta da CBF. No entanto, somente às 17h45 eles foram informados de que o documento não seria mais divulgado. O diretor do departamento técnico da CBF, Virgílio Elísio, alegou novos problemas na confecção da tabela para o adiamento. A Copa dos Campeões está prevista para começar no dia 3 de julho. No total, 16 clubes participarão da competição, divididos por 4 grupos, que terão como cidades-sedes as capitais Fortaleza, Belém, Natal e Teresina. O vencedor da Copa dos Campeões será um dos representantes brasileiros na Taça Libertadores da América. No Grupo A, com sede em Belém, estão: Corinthians, Náutico, Paysandu e Fluminense. No B, em Fortaleza: Flamengo, São Caetano, Atlético-PR e Goiás. No C, em Natal: Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Vitória. E, no D, em Teresina: Bahia, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco.