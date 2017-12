Copa dos Campeões: semifinal definida São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Coritiba são os semifinalistas da Copa dos Campeões. Na rodada desta quarta-feira, os quatro classificados eliminaram Sport, Bahia, São Raimundo e Corinthians, respectivamente, e continuam na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2002. No sábado, em João Pessoa, jogam São Paulo e Coritiba. Em Maceió, no mesmo dia, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na primeira partida do confronto. O São Paulo não teve dificuldades para conseguir sua vaga. Depois de vencer o primeiro jogo contra o Sport por 4 a 2, a equipe paulista ganhou por 5 a 0 nesta quarta-feira, em João Pessoa. O destaque da partida foi o atacante França, que fez 2 gols em cima do time pernambucano e igualou a marca de Leônidas da Silva, sexto maior artilheiro da história do clube, com 140 gols. Fábio Simplício, Luís Fabiano e Jean marcaram os outros gols da noite. O adversário do São Paulo será o Coritiba, que eliminou o Corinthians com vitórias nos dois jogos. No primeiro, sábado passado, venceu por 1 a 0. Nesta quarta-feira, em João Pessoa, fez 2 a 0 e tirou a equipe paulista da competição. O atacante Evair e o meia Alexandre marcaram os gols do time paranaense. Em Maceió, o primeiro a se classificar foi o Cruzeiro. A equipe mineira, que já havia vencido o São Raimundo por 1 a 0, goleou o adversário por 5 a 1 nesta quarta-feira. O esquema do técnico Paulo César Carpegiani funcionou e os cruzeirenses ganharam com extrema facilidade. Marcelo Ramos marcou dois gols, enquanto Oséas, Ricardinho e Sorín fizeram os outros - Sidney descontou para o time amazonense. Depois do Cruzeiro foi a vez do Flamengo confirmar sua vaga nas semifinais. A equipe carioca entrou em campo, nesta quarta-feira, com boa vantagem, pois tinha vencido o primeiro confronto com o Bahia por 4 a 2. Dessa vez, em Maceió, o atacante Reinaldo fez os dois gols flamenguistas ainda no primeiro tempo e definiu a vitória por 2 a 0.