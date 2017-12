Copa dos Campeões: tabela nesta 6ª Dos quatro clubes paulistas que disputarão a Copa dos Campeões, teoricamente, o São Paulo é a equipe que terá o caminho mais difícil na busca pela vaga à Taça Libertadores da América de 2003, obtida pelo vencedor. Durante o sorteio dos quatro grupos da competição, realizado nesta quarta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Centro, o Tricolor Paulista caiu no C, em Natal-RN, que foi apelidado de o "grupo da morte" (por causa do nível de dificuldade), ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Vitória. Para o diretor-adjunto do departamento de Futebol do São Paulo, Kalef João Francisco, o Grupo C é o mais difícil, "mas o clube deve ser beneficiado, por causa do Grêmio". A equipe gaúcha está classificada para a disputa da semifinal da Taça Libertadores de 2002 e a tendência é a de que escale um time formado por atletas reservas na Copa dos Campeões. O gerente de Futebol do Corinthians, Edvar Simões, discordou do representante são-paulino e afirmou que todos os grupos estão "bem"equilibrados. O Corinthians, cabeça-de-chave do Grupo A, ficou em Belém, com Náutico, Paysandu e Fluminense. Já o São Caetano, ganhou uma oportunidade de revanche pela perda do título do Campeonato Brasileiro de 2001, contra o Atlético-PR, no Grupo B, que também é formado por Flamengo e Goiás, com sede em Fortaleza-CE. E o Palmeiras foi sorteado para o Grupo D e fica em Teresina-PI, com Bahia, Atlético-MG e Vasco. A competição começa no dia 3 de julho e termina no dia 3 ou 7 de agosto. A previsão é a de que o regulamento e a tabela de Copa dos Campeões sejam divulgados até esta sexta-feira. Algumas decisões já foram tomadas, como a classificação de duas equipes por grupo à próxima fase e a realização de uma partida na quarta-de-final e semifinal. A final da competição será realizada em duas partidas, uma em Fortaleza e a outra em Belém. A tendência é a de que a fórmula de disputa da quarta-de-final siga esta ordem: 1ºA x 2ºD; 1ºB x 2ºC; 1ºC x 2ºB e 1ºD x 2º. A realização do sorteio obedeceu algumas regras previamente estabelecidas: evitou-se a ocorrência de clássicos estaduais nesta primeira etapa e a o Paysandu foi mantido em seu estado, Belém. Se o Grêmio e o São Caetano conseguirem a classificação tanto para a semifinal da Copa dos Campeões como para a final da Taça Libertadores, obrigatoriamente os dois times farão uma das partidas da competição brasileira (porque não haveria datas disponíveis para a conclusão do disputa, já que o Campeonato Brasileiro deste ano começa no dia 10 de agosto).