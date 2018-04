Copa dos Campeões terá Bayern x Barça e Borussia x Real na semifinal

NYON - A Copa dos Campeões da Europa poderá ter um clássico nacional em sua grande decisão. Nesta sexta-feira, o sorteio das semifinais da competição, realizado na sede da Uefa, na cidade de Nyon, na Suíça, definiu que alemães e espanhóis ficaram frente a frente na briga pela classificação à final. O Bayern de Munique terá pela frente o Barcelona, enquanto Borussia Dortmund e Real disputam a outra vaga para a decisão, que será disputada em Wembley, no dia 25 de maio.

Ex-atacante de PSV, Manchester United, Real Madrid, entre outros, o atacante Ruud van Nistelrooy sorteou as bolinhas que definiram os semifinalistas. Com a definição, a Copa dos Campeões pode ter o maior clássico espanhol na decisão: Real Madrid x Barcelona. Outro confronto local, entre times que têm dominado o futebol alemão recentemente, acontecerá se Bayern de Munique e Borussia Dortmund se classificarem.

Estes são quatro dos maiores clubes europeus, todos já campeões da Copa dos Campeões. No total, são 18 títulos combinados em 58 anos de história da competição: nove do Real, quatro do Barcelona, quatro do Bayern e um do Borussia. As partidas de ida das semifinais acontecerão nos dias 23 e 24 de abril, com a volta marcada para 30 de abril e 1.º de maio.

A primeira perna das semifinais colocará frente a frente duas das principais equipes do futebol mundial na atualidade: Bayern de Munique e Barcelona. O Bayern fará a primeira partida em casa, na Allianz Arena. A volta está marcada para o Camp Nou. Para chegar a esta fase da competição, o time alemão eliminou o Arsenal, nas oitavas, e a Juventus, nas quartas de final. Os catalães também enfrentaram grandes adversários e passaram por Milan e Paris Saint-Germain para avançarem às semifinais.

O duelo diante do Bayern pode ser um bom presságio para o Barcelona, que se sagrou campeão da Copa dos Campeões na última vez em que as equipes se enfrentaram. Na temporada 2008/2009, o time catalão, já comandado por Messi, eliminou o adversário nas quartas de final com uma goleada por 4 a 1, em casa, e um empate por 1 a 1, na Alemanha.

A outra semifinal também envolve clubes com muita história: Borussia Dortmund, que disputará a primeira partida em casa, e Real Madrid, que decidirá a vaga diante de sua torcida no Santiago Bernabéu. Os alemães passaram nas oitavas de final pelo Shakhtar Donetsk e eliminaram nas quartas o Málaga, em confronto histórico, decidido nos acréscimos da segunda partida. Já o Real eliminou o gigante Manchester United e o Galatasaray.

As duas equipes disputaram do Grupo D da competição, com vantagem para o Borussia, que terminou como líder da chave, à frente do Real. No confronto direto os alemães também levaram vantagem, já que venceram em casa, por 2 a 1, e empataram na Espanha, por 2 a 2. Anteriormente, o último confronto entre eles havia acontecido na temporada 2002/2003, também pela fase de grupos.

RETROSPECTO

Byern de Munique

Semifinais: 9 vitórias e 5 derrotas

Última semifinal: 2011/12 (bateu o Real Madrid)

Campanha nesta edição: 7 vitórias | 1 empate | 2 derrotas

Artilheiro do timeo: Müller, com 5 gols

Barcelona

Semifinais: 6 vitórias e 7 derrotas

Última semifinal: 2011/12 (perdeu para o Chelsea)

Campanha nesta edição: 5 vitórias | 3 empates | 2 derrotas

Artilheiro do time: Messi, com 8 gols

Borussia

Semifinais: 1 vitória e 2 derrotas

Última semifinal: 1997/98 (perdeu para o Real Madrid)

Campanha nesta edição: 6 vitórias | 4 empates

Artilheiro do time: Lewandowski, com 6 gols

Real Madrid

Semifinais: 12 vitórias e 11 derrotas

Última semifinal: 2011/12 (perdeu para o Bayern de Munique)

Campanha nesta edição: 5 vitórias | 3 empates | 2 derrotas

Artilheiro do time: Cristiano Ronaldo, com 11 gols