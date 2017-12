Copa dos Campeões terá clássico Roma e Real Madrid será o confronto direto mais esperado da primeira fase da Copa dos Campeões, que teve o sorteio das chaves hoje em Montecarlo. O time espanhol, dos brasileiros Roberto Carlos e Savio, era cabeça-de-chave do grupo A e, no sorteio, acabou formando um dos grupos que prometem ser os mais disputados do torneio ao lado da Roma, dos também brasileiros Cafu, Antônio Carlos. Outros times que contam com o reforço de jogadores brasileiros também estão na disputa. O Barcelona, de Rivaldo e Fabio Rochemback, foi o cabeça-de-chave do grupo F, que terá o Olympique, de Lyon, de Juninho Pernambucano e o Bayer Leverkusen, de Lúcio. O Deportivo La Coruña, de Djalminha, está no grupo G, com o Olympiakos, de Zé Elias. O Bayern, de Munique, de Élber está no grupo H. As 32 equipes classificadas foram distribuídas em oito grupos de quatro times que farão jogos entre si. As duas melhores equipes vão para a disputa das oitavas-de-final. As partidas serão realizadas entre os dias 11 de setembro, data da partida entre Roma e Real Madrid, e 30 de outubro. Tapetão - Ainda no grupo A há uma equipe não definida. Oficialmente a vaga é do Lokomotiv, da Rússia, mas os dirigentes do Tirol Innsbruck, da Áustria, estão tentando impugnar a participação da equipe de Moscou para a inclusão do time austríaco. Segundo os cartolas do Tirol, na segunda partida entre as equipes na fase eliminatória da Copa dos Campeões, o jogador Ruslan Pimenov, do Lokomotiv, recebeu dois cartões amarelos mas não foi expulso. Copa da Uefa - O sorteio das chaves da Copa da Uefa será realizado amanhã.