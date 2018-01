Copa dos Campeões: troca de sedes O Departamento Técnico da CBF divulgou nesta quarta-feira novas alterações na Copa dos Campeões, dentre elas, a transferência das sedes do Corinthians, de Natal para Belém, e o Flamengo, que ficaria na capital paraense vai para Fortaleza. As mudanças ocorreram porque São Luís, no Maranhão, desistiu de ser uma das cidades-sedes do evento. A desistência de São Luís favoreceu Fortaleza, que somente iria abrigar algumas partidas. Além de Corinthians e Flamengo, os outros cabeças-de-chave são o Cruzeiro, que deve ficar em Natal, e o Bahia, em Teresina. A Copa dos Campeões está prevista para começar no dia 7 de julho. O sorteio dos quatro grupos da competição acontece no dia 5, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Centro. "Vamos ver se conseguimos cumprir essas metas. Já aconteceram tantas mudanças", disse o diretor do Departamento Técnico da entidade, Virgílio Elísio. Caso o Corinthians, que assegurou sua participação na Libertadores ao vencer a Copa do Brasil, ganhe a Copa dos Campeões, o segundo colocado ficará com a vaga para a competição sul-americana (o prêmio para quem for o vencedor da disputa nacional). Os participantes da disputa são: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, São Caetano, Flamengo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Atlético-PR, Bahia, Vitória, Naútico, Paysandu e Goiás.