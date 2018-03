Copa dos Campeões: volta à realidade Pentacampeão mundial, o futebol brasileiro retorna nesta quarta a sua dura rotina interna, de excesso de competições, muitos jogos e horários esdrúxulos, com o início da Copa dos Campeões. A terceira edição do torneio já está marcada por um hábito típico dos cartolas do País: inchou em relação às competições de 2000 e 2001. Este ano, o número de participantes dobrou. São 16, atraídos por duas interessantes recompensas, o prêmio de R$ 1,1 milhão destinado ao campeão e uma vaga na Taça Libertadores de 2003. Leia mais no Estadão