Copa: Eliminatórias iniciam em agosto As Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2006, na Alemanha, começarão em agosto do próximo ano, confirmou nesta segunda-feira a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A última rodada vai acontecer em novembro de 2005. Pelo calendário, serão cinco rodadas em 2003, sete em 2004 e seis em 2005. Mesmo sendo o atual campeão do mundo, o Brasil vai participar. A fórmula de disputa será a mesma utilizada para o Mundial da Coréia/Japão, com jogos de ida e volta entre todas as seleções. Confira as datas das Eliminatórias para a Copa de 2006: 2003 - 19/20 de agosto, 6/7 de setembro, 10/11 de setembro, 10/11 de outubro e 15/16 de novembro; 2004 - 17/18 de fevereiro, 30/31 de março, 27/28 de abril, 17/18 de agosto, 4/5 de setembro, 9/10 de outubro e 16/17 de novembro; 2005 - as datas ainda dependem da divulgação pela Fifa do calendário internacional.