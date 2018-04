Copa Energil C: Independente derrota Flamengo de Guarulhos

O Independente está bem próximo do título da Copa Energil C. Isso porque nesta manhã, em pleno Estádio Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos, venceu o Flamengo, por 3 a 0, e colocou a mão na taça. Por ter melhor campanha na somatória das fases, o Independente leva vantagem em jogar por dois resultados iguais, além de poder jogar a partida de volta em Limeira. Agora o Independente pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta que fica com o título. O Flamengo, por sua vez, precisa de uma diferença de quatro gols.