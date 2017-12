Copa esfria a relação Japão/Coréia Os jogos da Copa das Confederações disputados na Coréia do Sul não são transmitidos para o Japão pela TV aberta e vice-versa. A questão não é puramente comercial, como contou um agente da Fifa. O motivo desse desinteresse mútuo está no ciúme dos dois países em ter de dividir o Mundial de 2002. Na verdade, um quer esvaziar o outro. A Fifa sabe das desavenças veladas, mas quer tratar da questão em âmbito fechado. Esse clima de animosidade pode ser percebido junto ao público japonês, em geral. E não é difícil de ser notado. O técnico da seleção brasileira, Emerson Leão, reconhece que a pouca freqüência de torcedores na Copa das Confederações se deve à decisão da Fifa em patrocinar o próximo Mundial em duas nações bem diferentes. "Aqui no Japão, a motivação pelo futebol caiu muito por causa disso", afirmou. A explicação de parte da imprensa local pelo desânimo atual dos torcedores está associada também ao fato de que a Liga Japonesa está em queda acentuada. Outro ponto é o conhecimento do público sobre a vinda para a Copa das Confederações de jogadores brasileiros de segundo escalão. Os dois países querem fazer desse torneio uma prévia para o Mundial. E, se continuar assim, vai ser preciso acessar a Internet para checar notícias da outra metade. Os jornais esportivos do Japão, por exemplo, destacam o beisebol e quando abrem espaço para a competição procuram abordar apenas os japoneses. Raramente, há informações detalhadas sobre os jogos disputados na Coréia do Sul, mesmo os que incluam a seleção da França. Sede - Leão já deixou claro. Se o Brasil se classificar ao Mundial, ele vai pedir ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que opte por escolher uma sede no Japão para a seleção treinar. "Conheço a Coréia muito pouco e sei das dificuldade de lá. Conheço o Japão muito bem e conheço as facilidades daqui." Apesar da gentileza, o treinador impõe uma condição: não quer ficar em Kashima, uma cidade de avenidas largas, com restaurantes 24 horas, mais parecendo um ponto de ligação entre duas metrópo