Copa Estado: Comercial dez jogos invicto A 16ª rodada da Copa Estado de São Paulo começou bem para o Comercial. Apesar de ter ficado no empate por 1 a 1 com a Francana mesmo jogando dentro de casa, o time do técnico Pinho completou dez jogos sem derrotas na competição e ainda se mantém disparado na liderança do Grupo 4 da competição, com 37 pontos. Os francanos se mantiveram em sexto, agora com 14. O Comercial saiu na frente logo aos cinco minutos com um gol do atacante Osni, que se isolou ainda mais na artilharia da Copa, agora com 13 gols. O empate veio aos 28 do segundo, com Viola. À tarde, em Campinas, o Guarani não teve trabalho para golear o XV de Jaú por 5 a 0. Ricardo Lobo (2), Gláuber, Netinho e Léo marcaram. Com a vitória, o time do técnico Careca chegou aos 21 pontos e assumiu o quarto lugar na chave 2. Os jauenses, com a 11ª derrota em 16 jogos, seguem na lanterna, com apenas sete pontos ganhos.