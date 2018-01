Copa Estado: Comercial dispara na liderança O Comercial não tomou conhecimento da vice-líder Matonense e venceu por 3 a 1 na noite desta sexta-feira na abertura da 14ª rodada do Grupo 4 da Copa Estado de São Paulo. Com o resultado, o time de Ribeirão Preto chegou aos 36 pontos e abriu sete de vantagem sobre a equipe de Matão. Osni, Moreno e Bell marcaram para os donos da casa, enquanto Cris diminuiu. Ainda pelo Grupo 4 o Sertãozinho venceu a Francana por 1 a 0 com um gol de Ceará no final do segundo tempo. O resultado manteve o time do técnico Marco Antônio Machado na terceira posição, agora com 25 pontos. A Francana, com a oitava derrota em 15 jogos, se manteve em sexto.