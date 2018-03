Copa Estado de SP tem 1 jogo amanhã Em jogo isolado da Copa Estado de São Paulo, o São Paulo-B encara o Rio Branco nesta quarta-feira, às 11 horas. O confronto, que deveria ter acontecido no último dia 9 de julho mas foi adiado, será válido pela sexta rodada e acontece no estádio do Morumbi. Os são-paulinos, na quarta posição do grupo 1, com oito pontos, apostam no fator de jogar em casa e acreditam na vitória. O time de Americana tem 9 pontos e está em quarto no grupo 2.