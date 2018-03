Copa Estado de SP tem 4 jogos amanhã A 8ª rodada da Copa Estado de São Paulo tem quatro jogos neste sábado, sendo dois deles na capital paulista. Na Rua Javari, o Juventus, com 11 pontos no grupo 1, recebe o XV de Piracicaba (7 pontos na chave 2), que estréia o técnico Douglas Fonseca, efetivado após bom trabalho nas categorias de base. Na Rua Comendador Souza, o Nacional, que vem mal no grupo 1 com apenas quatro pontos, recebe o XV Jaú, que está pior ainda, em último na chave 2, com dois. Além do time de Jaú, mais dois lanternas estarão em campo neste sábado. Em Taquaritinga, os donos da casa, últimos colocados do grupo 4, com um ponto, recebem a Paraguaçuense, que ocupa a última posição da chave 3, com três pontos. Fechando a rodada, o Sertãoz inho, com nove pontos no grupo 4, recebe o Mirassol, que tem oito pontos na chave 3. O restante da rodada acontece domingo.