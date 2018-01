Copa Estado de SP terá 2 jogos amanhã Dezoito clubes brigam por seis vagas na Copa Estado de São Paulo. Santo André e Comercial já estão garantidos nas quartas-de-final do torneio, que deverá dar ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem - a CBF oficializará nos próximos dias essa questão. Restam três rodadas para o fim da primeira fase, e Marília-B, Juventus e Matonense podem garantir vaga já na próxima rodada. Amanhã, dois jogos abrem a penúltima rodada: Sorocaba e Santo André e Barretos e Sertãozinho. Sexta-feira, o Juventus tenta garantir a classificação contra o São Caetano-B, fora de casa, pelo Grupo 1. Domingo, o Marília-B, líder do Grupo 3, enfrenta a Paraguaçuense, fora de casa, e a Matonense vai a Franca jogar contra a Francana, pelo Grupo 4. A Copa Estado de São Paulo foi criada para que os clubes paulistas de menos expressão e que não participam de campeonatos mais fortes não ficassem parados durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Apesar de manter os times em atividade, o campeonato não é tão rentável para os clubes. "A Federação não banca a disputa. A única forma que os clubes têm de arrecadar dinheiro é através das bilheterias, com a renda dos jogos", disse Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol. O campeonato também ajuda os times grandes. Palmeiras e São Paulo utilizam as equipes B, assim como Guarani, Ponte Preta e São Caetano. Se o Palmeiras-B for campeão, por exemplo, quem ficará com a vaga à Copa do Brasil será o vice, uma vez que o clube paulista participa da competição nacional normalmente.