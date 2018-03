Copa Estado de SP terá 4 jogos sábado A primeira rodada da segunda fase da Copa Estado de São Paulo tem mais quatro jogos neste sábado, com todos eles começando às 15 horas. Pelo Grupo 1, o Juventus (14 pontos) tenta se aproximar do líder Santo André (24) enfrentando o ECO (9 pontos) na Rua Javari. No Grupo 2 o Rio Claro (9 pontos) recebe o Ituano (12), que vem brigando pela liderança "cabeça a cabeça" com o Rio Branco, de Americana. Outros dois jogos válidos pelo Grupo 3 fecham a rodada deste sábado. Enquanto Olímpia (19) e Marília B (18) lideram a chave, os demais times se enfrentam na esperança de se aproximar dos primeiros lugares. Em São José do Rio Preto o América (7 pontos) en frenta o Mirassol (8). Já em Bauru o Noroeste (11) recebe o Rio Preto (6). A primeira rodada da segunda fase será completada domingo com nove jogos. Agora os times se enfrentam dentro do próprio grupo em dois turnos.