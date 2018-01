Copa Estado de SP terá 4 partidas A segunda rodada da Copa Estado de São Paulo começa nesta sexta-feira, com a realização de quatro partidas, às 20 horas, com destaque para o duelo entre Barretos e América. A partida, que será transmitida pela Rede Vida de Televisão, acontece no Estádio Fortaleza, em Barretos. Nos seus confrontos de estréia, ambas equipes empataram em 0 a 0. O time Barretense está na quarta posição do Grupo 4 e soma um ponto. Já o time riopretense, também com um ponto, ocupa a terceira colocação do Grupo 3. Nos demais jogos, o São Caetano-B (zero) encara o Palmeiras-B (3), no Estádio "Anacleto Campanella", em São Caetano do Sul. O Atlético Sorocaba (3) recebe o XV de Jaú (1), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Sertãozinho enfrenta o Para guaçuense, em Sertãozinho, no Estádio Frederico Dalmazo. A rodada ainda marca quatro jogos sábado e mais oito domingo. Classificação: Grupo 1 - 1) Atlético Sorocaba e Santo André 3 pontos; 3) Nacional e Osasco 1; 5) Juventus, São Caetano B, São Bento e São Paulo B 0. Grupo 2 - 1) Ituano, Rio Branco, Guarani B e Palmeiras B 3; 5) Rio Claro e XV de Jaú 1; 7) Ferroviária e XV de Piracicaba 0; Grupo 3 - 1) Marília e Araçatuba 3; 3) América, Noroeste e Olímpia 1; 6) Mirassol, Rio Preto e Paraguaçuense 0; Grupo 4 - 1) Jaboticabal, Comercial e Francana 3; 4) Barretos, Internacional e Matonense 1; 7) Sertãozinho e Taquaritinga 0.