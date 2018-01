Copa Estado de SP terá três jogos amanhã Três jogos dão continuidade a quarta rodada da Copa Estado de São Paulo neste sábado, às 15 horas. Juventus e Palmeiras-B fazem o principal confronto, no Estádio "Conde Rodolfo Crespi" - Rua Javari -, em São Paulo. O time da Moóca, terceiro do Grupo 1, com três pontos, faz mistérios na escalação e pretende surpreender, para encostar nos líderes. Os palmeirenses, vice-líderes do Grupo 2, com seis pontos, mantém a base. Ainda na capital, o Nacional (2 pontos), penúltimo do Grupo 1, encara o Guarani-B (3), quinto do Grupo 2. Em Bebedouro, o Taquaritinga (0), lanterninha do Grupo 4, enfrenta o América (1), sexto do Grupo 3. No domingo, a competição tem seu complemento com a realização de mais seis jogos. Às 11 horas - Osasco (ECO) x Rio Branco; São Paulo-B x Rio Claro; São Bento x Ferroviária; Francana x Paraguaçuense; Internacional de Bebedouro x Araçatuba; 15 horas - Jaboticabal x Olímpia.