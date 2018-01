Copa Estado define cinco classificados A apenas duas rodadas do término da fase de classificação da Copa Estado de São Paulo, cinco clubes garantiram vagas nas quartas de final, que reunirá os oito melhores colocados. Já estão assegurados e sonhando com a vaga na Copa Brasil de 2004, os seguintes times: Santo André, Juventus, Ituano, Comercial e Marília-B. Neste domingo, Olímpia, do Grupo 3, e Matonense, da Chave 4, venceram seus adversários e ficaram mais próximos da terceira fase. No Grupo 1, Santo André e Juventus já haviam garantido suas presenças. De manhã, o ECO venceu o São Paulo por 2 a 1. No Grupo 2, apenas Ituano tem vaga assegurada. No Grupo 3, o Marília-B está classificado. Nesta manhã, o Paraguaçuense surpreendeu e venceu o Marília, por 2 a 0. O Olímpia goleou o Mirassol, por 6 a 0. No Grupo 4, o Comercial também já está na próxima fase. O time de Ribeirão Preto venceu o Jaboticabal, por 2 a 1. A Matonense bateu a Francana, por 2 a 0. Confira os resultados da 20ª rodada: Atlético Sorocaba 0 x 0 Santo André; Barretos 1 x 2 Sertãozinho; São Caetano-B 0 x 3 Juventus; Palmeiras-B 2 x 1 XV de Jaú; Guarani-B 4 x 3 Rio Branco; Nacional 0 x 1 São Bento; Rio Claro 2 x 1 XV de Piracicaba; Noroeste 0 x 1 América; Rio Preto 2 x 2 Araçatuba; Taquaratinga 0 x 1 Inter de Bebedouro; ECO 2 x 1 São Paulo-B; Francana 0 x 2 Matonense; Paraguaçuense 2 x 0 Marília-B; Olímpia 6 x 0 Mirassol; Jaboticabal 1 x 2 Comercial. Classificação: Grupo 1 1º) Santo André - 44 pontos; 2º) Juventus - 40; 3º) Atlético Sorocaba - 31; 4º) São Bento e ECO - 26; 6º) São Paulo-B - 22; 7º) São Caetano-B - 20;8º) Nacional - 10. Grupo 2 1º) Ituano - 36 pontos; 2º) Rio Claro - 32; 3º) Guarani-B - 30; 4º) Rio Branco - 29; 5º) Palmeiras-B - 28; 6º) XV de Piracicaba - 27; 7º) Ferroviária - 22; 8º) XV de Jaú - 10. Grupo 3 1º) Marília-B - 39 pontos; 2º) Olímpia - 34; 3º) Araçatuba - 32; 4º) América e Noroeste - 31; 6º) Mirassol - 23; 7º) Rio Preto - 16; 8º) Paraguaçuense - 12. Grupo 4 1º) Comercial - 46 pontos; 2º) Matonense - 41; 3º) Sertãozinho - 36; 4º) Jaboticabal - 29; 5º) Barretos - 27; 6º) Francana - 18; 7º) Inter de Bebedouro - 17; 8º) Taquaritinga - 5.