Copa Estado: definidas as semifinais O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu hoje as datas e horários das partidas semifinais da Copa Estado de São Paulo. No sábado, às 19 horas, o Comercial enfrenta o Santo André, no Estádio Francisco de Palma Travassos. No domingo, às 17 horas, o Ituano encara o Marília-B, no Novelli Júnior. Nesta fase, garante vaga na final o time que somar maior número de pontos. Em caso de igualdade também no saldo de gols, haverá prorrogação de 30 minutos e persistindo o resultado a decisão vai para a cobrança de pênaltis. O Campeão da Copa Estado será um dos representantes paulistas na Copa do Brasil de 2004. Santo André e Marília-B, que venceram os jogos de ida por 1 a 0, precisam de um simples empate para seguir na competição. Por outro lado, Comercial e Ituano necessitam da vitória por mais de dois gols.