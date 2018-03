Copa Estado: dois jogos abrem rodada Dois jogos abrem a sétima rodada da Copa Estado de São Paulo nesta sexta-feira, às 20 horas. América e Comercial, que já formaram no passado um dos mais tradicionais duelos do interior paulista, se enfrentam no Estádio "Benedito Teixeira", em São José do Rio Preto. A partida terá transmissão da Rede Vida de Televisão. Os riopretenses, penúltimos do Grupo 3, com quatro pontos, buscam a primeira vitória dentro de casa. Os ribeirãopretanos (11 pontos), que estão na terceira posição do Grupo 4, acreditam na reabilitação. No outro jogo, em Campinas, o Guarani-B recebe o São Paulo-B. Os campineiros somam oito pontos, ficando na sexta colocação do equilibrado Grupo 2. Os paulistanos estão na quarta posição do Grupo 1, com sete. Eis como será a rodada: Sábado: 15 horas - Rio Claro x Juventus; Noroeste x Inter de Bebedouro; Domingo: 11 horas - Ferroviária x Nacional; Palmeiras-B x ECO-Osasco; Ituano x Atlético; Rio Branco x São Caetano-B; XV de Piracicaba x São Bento; XV de Jaú x Santo André; Araçatuba x Taquaritinga; Marília-B x Barretos; Mirassol x Jaboticabal; Rio Preto x Sertãozinho; Olímpia x Francana; 15 horas - Paraguaçuense x Matonense. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André 18 pontos; 2º) Atlético Sorocaba 11; 3º) Juventus 8; 4º) São Paulo-B, São Bento e ECO-Osasco 7; 7º) Nacional 4; 8º) São Caetano-B 3. Grupo 2 1º) Ituano 12 pontos; 2º) Rio Claro 9; 3º) Palmeiras-B, Rio Branco, Ferroviária e Guarani-B 8; 7º) XV de Piracicaba 4; 8º) XV de Jaú 2. Grupo 3 1º) Marília-B 14 pontos; 2º) Olímpia 13; 3º) Araçatuba 9; 4º) Mirassol e Noroeste 7; 6º) Rio Preto 5; 7º) América 4; 8º) Paraguaçuense 3. Grupo 4 1º) Barretos 14 pontos; 2º) Matonense 13; 3º) Comercial 11; 4º) Jaboticabal, Francana e Sertãozinho 8; 7º) Internacional de Bebedouro 5; 8º) Taquaritinga 1.