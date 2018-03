Copa Estado: dois jogos abrem rodada As equipes "B" de Guarani e Palmeiras farão nesta sexta-feira, às 20 horas, uma das duas partidas de abertura da décima rodada da Copa Estado de São Paulo. O duelo será realizado no Estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os campineiros, na quarta posição do Grupo 2, com 12 pontos, tentam chegar à liderança. Os paulistanos (12 pontos), na quinta colocação, esperam seguir na luta pela classificação. No outro confronto, o Comercial (20), líder do Grupo 4, recebe o Sertãozinho (15), quarto colocado. Eis os jogos da décima rodada: sexta-feira - 20 horas - Guarani-B x Palmeiras-B; Comercial x Sertãozinho; sábado - 15 horas - Nacional x Juventus; Rio Preto x Marília-B; Taquaritinga x Francana; 16 horas - Internacional de Bebedouro x Barretos; domingo - 11 horas - São Paulo-B x Sorocaba; ECO x São Caetano-B; São Bento x Santo André; Ferroviária x XV de Piracicaba; Ituano x XV de Jaú; Rio Branco x Rio Claro; Araçatuba x América; Mirassol x Noroeste; 15 horas - Olímpia x Paraguaçuense e Jaboticabal x Matonense. Classificação: Grupo 1: 1º) Santo André 27 pontos; 2º) Atlético Sorocaba 20; 3º) Juventus 15; 4º) ECO-Osasco 10; 5º) São Paulo-B 8; 6º) São Bento 7; 7º) São Caetano-B 5; 8º)Nacional 4. Grupo 2: 1º) Ituano 18 pontos; 2º) Rio Branco e Guarani-B 15; 4º) Palmeiras-B e Ferroviária 12; 6º) XV de Piracicaba 10; 7º) Rio Claro 9; 8º) XV de Jaú 5. Grupo 3: 1º) Olímpia 20 pontos; 2º) Marília-B 19; 3º) Araçatuba 16; 4º) Noroeste 14; 5º) América 10; 6º) Mirassol 8; 7º) Rio Preto 6; 8º) Paraguaçuense 4. Grupo 4: 1º) Comercial 20 pontos; 2º) Matonense 19; 3º) Barretos 16 ; 4º) Sertãozinho 15; 5º) Jabotical 12; 6º) Francana 8; 7º) Internacional de Bebedouro 5; 8º) Taquaritinga 4.