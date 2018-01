Copa Estado: dois jogos são antecipados Apenas para cumprimento de tabela, dois jogos da última rodada Copa Estado de São Paulo, que foram antecipados, serão realizados nesta quarta-feira. Às 15 horas, pelo Grupo 2, o XV de Jaú (lanterna, com 10 pontos), receberá, em casa, a Ferroviária (penúltima, com 22). Enquanto isso, às 16 horas, pelo Grupo 3, Rio Preto (vice-lanterna, com 16) e Mirassol (6º, com 26) se enfrentam, em São José do Rio Preto. Ambos os confrontos servirão apenas para cumprir tabela, tendo em vista que os times já estão desclassificados. A Federação Paulista de Futebol (FPF) antecipou esses jogos a pedido dos clubes que já têm mais nenhuma aspiração na competição. Na última rodada, apenas quatro times continuam na briga por um lugar na segunda fase da Copa Estado. Rio Claro e Rio Branco disputam a segunda vaga do Grupo 2, enquanto Olímpia e Araçatuba lutam por vaga no Grupo 3. Já estão classificados à próxima fase Santo André e Juventus (Grupo 1), Ituano (Grupo 2), Marília-B (Grupo 3) e Comercial e Matonense (Grupo 4). Ao final da competição o campeão terá o direito de disputar a Copa do Brasil de 2004. A última rodada também sofreu algumas modificações. Confira os jogos da última rodada: Segunda-feira -Barretos 3 x 0 Taquaritinga. Quarta-feira - 15:00 - XV Jaú x Ferroviária e 16:00 - Rio Preto x Mirassol. Quinta-feira - 16:00 - Atlético Sorocaba x ECO e Nacional x São Paulo-B. Sexta-feira - 15:00 - Juventus x São Bento e São Caetano-B x Santo André. Domingo - 11:00 - Rio Claro x Guarani-B, Palmeiras-B x XV Piracicaba, Ituano x Rio Branco, Marília-B x Araçatuba, Noroeste x Olímpia, Paraguaçuense x América, Matonense x Comercial, Francana x Sertãozinho 16:00 - Jaboticabal x Inter Bebedouro.