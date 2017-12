Copa Estado: empate no clássico de Sorocaba Em jogo emocionante, Atlético e São Bento empataram por 2 a 2 no clássico sorocabano, nesta sexta-feira à noite, válido pela Copa Estado. Apesar do frio, os torcedores que compareceram ao Estádio Wálter Ribeiro saíram satisfeitos com o futebol apresentado pelas equipes. O resultado manteve os donos da casa na vice-liderança do Grupo 1, com 23 pontos. O tradicional São Bento, em situação delicada na competição, subiu para quinto, com 15, mesmo número de pontos que São Caetano B e São Paulo B, que jogaram à tarde, no ABC. O Azulão venceu por 1 a 0. Pelo Grupo 4, o Comercial se manteve na liderança, agora com 33 pontos, após empatar sem gols com o Barretos, que chegou aos 19. A Matonense, com a vitória por 1 a 0 sobre o Sertãozinho, se manteve em segundo, com 29 pontos.