Copa Estado entra em fase de definição A rodada da Copa Estado de São Paulo terá 5 jogos neste sábado, todos às 15 horas. Dos 10 times que entram em campo, seis ainda estão na luta por uma vaga às quartas-de-final da competição. O destaque fica para o confronto entre Noroeste (terceiro colocado, com 31 pontos) e América (quinto, com 28), no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, pelo grupo 3. O vencedor seguirá com o sonho de passar à próxima fase, já o perdedor deverá dar adeus à compet ição. Pelo grupo 1, Nacional (lanterna - 10) pega o São Bento (quarto - 23). No 2, o Rio Claro (terceiro - 29) joga contra o XV de Piracicaba (quinto - 27) . No 3, o Rio Preto (sétimo - 15) enfrenta o Araçatuba (quarto - 31). Já no 4, o Taquaritinga (lanterna - 5) duela com a Inter de Bebedouro (sétimo - 14). Classificam-se para as quartas-de-final as duas melhores colocadas por pontos ganhos em cada um dos grupos, obtidos na somatória da primeira e segunda fases. Santo André e Juventus, do grupo 1, e Comercial, da chave 4, são os times já matematicamente classificados.