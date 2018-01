Copa Estado entra nas quartas-de-final As quartas-de-final da Copa Estado de São Paulo terão início nesta quinta-feira à noite. O Santo André vai receber a Matonense, no estádio Municipal Bruno José Daniel, no ABC, às 20 horas. O campeão da competição garante, automaticamente, vaga na Copa do Brasil de 2004. Priorizando o Campeonato Brasileiro da Série C, no qual se classificou para a quarta fase, o Santo André entrará em campo com uma equipe mista. "É uma opção também da diretoria. Mas nosso elenco é bom e não vai decepcionar", avisou o técnico Luis Carlos Martins. No domingo, pela Série C do Brasileiro, o Santo André enfrentará o Cabofriense, em Cabo Frio. O jogo de volta está marcado para dia 5, no ABC. Enquanto isso, a Matonense está absolutamente concentrada neste jogo da Copa Estado. E promete se aproveitar disso para bater o Santo André e ir à semifinal. Nesta nova fase da Copa Estado, oito clubes brigam pelo título. Haverá apenas um jogo, no qual o time de melhor campanha atua em casa. Em caso de empate nos 90 minutos regulamentares, acontecerá uma prorrogação de 30 minutos. Se persistir a igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Confira os demais confrontos: sexta-feira - Comercial x Juventus; domingo - Marília-B x Rio Claro e Ituano x Olímpia.