Copa Estado: Ferroviária e Mirassol vencem Apenas para cumprir tabela, dois jogos movimentaram a última rodada da Copa Estado de São Paulo na tarde desta quarta-feira. Jogando em casa, o XV de Jaú perdeu para a Ferroviária por 1 a 0 e mostrou porque ficou na lanterna do Grupo 2, com apenas dez pontos. Carlinhos, aos 20 minutos do primeiro tempo, fez o único gol da partida. O time de Araraquara, com o resultado, ficou em sétimo, com 25 pontos. Vitória fora de casa também conquistou o Mirassol. Jogando em São José do Rio Preto, venceu o Rio Preto por 1 a 0, mas não saiu da sexta posição do Grupo 3, com 19 pontos ganhos. Xuxa, aos 25 minutos da etapa final, foi o responsável pelos três pontos do time visitante. Na quinta-feira mais dois jogos pela competição, ambos válidos pelo Grupo 1, que já tem Santo André e Juventus garantidos na próxima fase. O Atlético Sorocaba, terceiro, com 34 pontos, recebe o ECO, de Osasco, quarto, com 29. Na capital paulista o Nacional, último, com dez pontos, recebe o São Paulo B, penúltimo, com 22.