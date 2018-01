Copa Estado: goleada do Barretos O Barretos goleou o Taquaritinga, por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, pela Copa Estado de São Paulo. Mesmo chegando aos 30 pontos, o vencedor está eliminado no Grupo 4. O Taquaritinga é lanterna com apenas cinco pontos. O Comercial, com 47 pontos, já garantiu a primeira posição, enquanto Matonense, com 41, e Sertãozinho, com 37, brigam pela segunda vaga. A competição está acirrada nessa reta final. Onze clubes brigam por três vagas às quartas de final, que reunirá os oito melhores. Santo André e Juventus, do Grupo 1, Ituano, do 2, Marília B, do 3, e Comercial, do 4, já estão garantidos.