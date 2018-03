Copa Estado: goleadas dos times ?B" A primeira rodada da segunda fase da Copa Estado de São Paulo, completada neste domingo, foi marcada pelas goleadas dos times "B" de Guarani e Palmeiras. O time campineiro fez 5 a 1 sobre o XV, em Jaú, enquanto o Palmeiras B, no Parque Antárctica, massacrou a Ferroviária por 6 a 1. O Santo André continua com 100% de aproveitamento, com nove vitórias. O triunfo deixou o Guarani com 15 pontos, em terceiro lugar no Grupo 2, onde o XV é lanterna, com apenas cinco. O Palmeiras chegou aos 12 pontos, em quarto lugar do Grupo 2, mesma pontuação da Ferroviária. Pelo mesmo grupo, o XV de Piracicaba (10) venceu o Rio Branco (15) por 3 a 2. No Grupo 1, o Santo André desta vez contou com a sorte para vencer o São Paulo B, por 1 a 0, gol de Tita aos 41 minutos do segundo tempo. O time do ABC soma 27 pontos, contra oito do São Paulo. O Atlético Sorocaba, vice-líder com 20 pontos,venceu o lanterna Nacional (4), por 2 a 0, em casa. Pelo Grupo 3, o Olímpia manteve a liderança, com 20 pontos, ao empatar fora de casa com o vice-líder Marília B (19), por 2 a 2, em jogo disputado em Marília. Paraguaçuense (4) e Araçatuba (16) empataram por 3 a 3. No Grupo 4, o Comercial retomou a liderança, com 20 pontos, ao vencer fora de casa a Francana (8), por 2 a 1. O Sertãozinho (15) venceu em casa o Internacional de Bebedouro, por 3 a 1. Confira todos os resultados da rodada: São Caetano B 2 x 2 São Bento, Barretos 0 x 3 Jaboticabal, Matonense 2 x 0 Taquaritinga, Juventus 0 x 0 Osasco, Rio Claro 0 x 2 Ituano, América 3 x 0 Mirassol, Noroeste 2 x 1 Rio Preto, Sorocaba 2 x 0 Nacional, Santo André 1 x 0 São Paulo B, XV de Jaú 1 x 5 Guarani B, Palmeiras B 6 x 1 Ferroviária, XV de Piracicaba 3 x 2 Rio Branco, Marília B 2 x 2 Olímpia, Francana 1 x 2 Comercial, Sertãozinho 3 x 1 Internacional de Bebedouro e Paraguaçuense 3 x 3 Araçatuba. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André 27 pontos; 2º) Atlético Sorocaba 20; 3º) Juventus 15; 4º) ECO-Osasco 10; 5º) São Paulo B 8; 6º) São Bento 7; 7º) São Caetano B 5; 8º)Nacional 4. Grupo 2 - 1º) Ituano 18 pontos; 2º) Rio Branco e Guarani B 15; 4º) Palmeiras B e Ferroviária 12; 6º) XV de Piracicaba 10; 7º) Rio Claro 9; 8º) XV de Jaú 5. Grupo 3 - 1º) Olímpia 20 pontos; 2º) Marília B 19; 3º) Araçatuba 16; 4º) Noroeste 14; 5º) América 10; 6º) Mirassol 8; 7º) Rio Preto 6; 8º) Paraguaçuense 4. Grupo 4 - 1º) Comercial 20 pontos; 2º) Matonense 19; 3º) Barretos 16 ; 4º) Sertãozinho 15; 5º) Jabotical 12; 6º) Francana 8; 7º) Internacional de Bebedouro 5; 8º) Taquaritinga 4.