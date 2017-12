Copa Estado: Ituano a um empate do título O Ituano largou na frente na decisão da Copa Estado de São Paulo, nesta quarta-feira à noite, ao vencer o Santo André, por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Agora só depende de um empate, domingo, às 11 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC, para conquistar o segundo título em um a semana, uma vez que foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. O campeão da Copa Estado será indicado para a Copa do Brasil de 2004. Em caso de igualdade de pontos, o saldo de gols pode definir o título. Se persistir a igualdade haverá prorrogação de 30 minutos e cobrança de penalidades máximas. Ituano e Santo André garantiram o acesso para a Série B do Brasileiro. Antes do início do jogo, os jogadores visitantes entregaram aos donos da casa as faixas de campeões do Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro tempo foi franco, mas com poucas alternativas de gol. As melhores chances saíram nos últimos minutos. Aos 41, após cobrança de escanteio, o lateral Da Guia, do Santo André, cabeceou a bola no travessão e no rebote, de novo, ele cabeceou no travessão. Aos 46 minutos, de cabeça, o zagueiro Dedé, do Ituano, exigiu uma grande defesa de Júnior. O segundo tempo começou mais movimentado. Logo aos cinco minutos, o Ituano saiu na frente, após troca de passes de cabeça na pequena área e o complemento final de Terrão, também de cabeça. O jogo melhorou porque o Santo André se abriu, inclusive com duas mudanças: Anderson e Tássio entraram, respectivamente, nos lugares de Daniel e Alex. O time teve duas boas chances. Uma aos 16 minutos com Fábio Reis e outra, aos 29 minutos, com Careca, ambas defendidas pelo goleiro Fernando. Ao time da casa sobrou a opção do contra-ataque, pouco explorado pela lentidão da saída de bola da defesa. No final do jogo, o técnico Ruy Scarpino comemorou a vantagem na final. "Agora vamos para o segundo jogo com a vantagem do empate, o que é importante numa decisão." Do outro lado, Luiz Carlos Ferreira reconheceu a inferioridade, mas prometeu reverter a situação. "Poderíamos ter saído daqui com o empate. Mas mostramos que temos condições de vencer em casa."