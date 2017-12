Copa Estado: Ituano e Marília decidem vaga A última vaga para a grande final da Copa Estado de São Paulo será definida neste domingo no confronto entre Ituano e Marília-B. A partida de volta das semifinais será realizada no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17 horas. O campeão da Copa Estado garantirá vaga na Copa do Brasil de 2004. No primeiro jogo, o Marília-B aproveitou o fato de atuar em casa e venceu por 1 a 0. Agora, o time mariliense está por um simples empate para garantir a classificação. Já o de Itu precisa vencer no tempo regulamentar por, no mínimo, um gol de diferença para, assim, ir à prorrogação e, persistindo o resultado, aos pênaltis. Caso consiga placar mais elástico, por mais de um gol de diferença, a vaga será do Ituano. O time de Itu, que garantiu vaga no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, deverá aproveitar seus principais jogadores para essa partida. O técnico Ruy Scarpino acredita que poderá reverter o resultado: "Não estamos mortos. Confio no potencial dos meus jogadores e acredito na classificação". Na próxima quinta-feira, o Ituano recebe o Botafogo-PB, no Estádio Novelli Júnior, pela primeira rodada do quadrnagular final da Série C. O Marília-B, no entanto, poderá contar com a presença de dois importantes reforços. O zagueiro Andrei e o volante Everaldo, que cumprem suspensão no Brasileiro da Série B, foram liberados para atuar na Copa Estado. Mesmo com a vantagem, o treinador Paulo Tognasini mandará seu time ao ataque: "Um empate nos classifica, mas quero meu time jogando para frente e buscando a vitória".