Copa Estado: Ituano e Santo André vencem Com a média de três gols por jogo, foi completada, neste domingo pela manhã, a segunda rodada da Copa Estado de São Paulo com oito jogos. O Ituano foi até Sorocaba e venceu, por 1 a 0, o São Bento, campeão desta competição ano passado. Esta foi a segunda vitória consecutiva do time de Itu, que lidera o Grupo 2 ao lado do Palmeiras, ambos com seis pontos. O Santo André também conquistou sua segunda vitória sobre o Rio Branco, por 2 a 0, no ABC. O time divide a liderança do Grupo 1 com o Atlético Sorocaba, ambos com seis pontos. O Marília-B chegou à sua segunda vitória, ao passar, fora de casa, pelo Jaboticabal, por 3 a 1. O Marília lidera de forma isolada o Grupo 3, com seis pontos. O Mirassol foi uma das boas surpresas, ao vencer, fora de casa, a Francana, por 3 a 1. Pelo mesmo placar, a Internacional, em Bebedouro, venceu o Rio Preto. A Matonense derrotou o Olímpia, em casa, por 2 a 1 e divide a liderança do Grupo 4, o mais equilibrado, com Internacional, Comercial e Barretos, todos com quatro pontos. ECO, em Osasco, empatou por 1 a 1 com o Rio Claro, enquanto no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, Comercial e Araçatuba empataram por 2 a 2. Confira todos resultados da segunda rodada: São Caetano-B 0 x 5 Palmeiras-B, Atlético Sorocaba 6 x 0 XV de Jaú, Barretos 1 x 0 América, Sertãozinho 1 x 0 Paraguaçuense, São Paulo-B 0 x 1 Ferroviária, Juventus 3 x 1 Guarani-B, Nacional 1 x 1 XV de Piracicaba, Taquaritinga 0 x 1 Noroeste, Francana 1 x 3 Mirassol, Internacional de Bebedouro 3 x 1 Rio Preto, Matonense 2 x 1 Olímpia, São Bento 0 x 1 Ituano, Santo André 2 x 0 Rio Branco, Osasco 1 x 1 Rio Claro, Jaboticabal 1 x 3 Marília-B e Comercial 2 x 2 Araçatuba. Classificação: Grupo 1 - 1) Atlético Sorocaba e Santo André 6 pontos; 3) Juventus 3; 4) Nacional e Osasco 2; 6) São Bento, São Paulo-B e São Caetano-B 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras-B e Ituano 6 pontos; 3) Rio Branco, Ferroviária e Guarani-B 3; 6) Rio Claro 2 ; 7) XV de Piracicaba e XV de Jaú 1. Grupo 3 - 1) Marília-B 6 pontos; 2) Noroeste e Araçatuba 4; 4) Mirassol 3; 5) América e Olímpia 1; 7) Rio Preto e Paraguaçuense 0. Grupo 4 - 1) Barretos, Comercial, Internacional de Bebedouro e Matonense 4 pontos; 5) Francana, Jaboticabal e Sertãozinho 3; 8) Taquaritinga 0.