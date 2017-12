Copa Estado: Ituano joga pelo empate O campeão da Copa Estado de São Paulo, competição que vai dar uma vaga na Copa do Brasil de 2004 será conhecido neste domingo, às 11 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Depois de vencer o primeiro jogo, em Itu, por 1 a 0, o Ituano pode ficar com o título com um simples empate. O Santo André precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, a cobrança de penalidades máximas. A competição começou dia 6 de junho com 32 clubes, ficando para a final, coincidentemente, os dois clubes paulistas que ascenderam à Série B nesta temporada. O Ituano sagrou-se campeão e o Santo André vice-campeão do Brasileiro da Série C. Considerando o adversário favorito, o técnico Luiz Carlos Ferreira terá muitos problemas para escalar o Santo André para esta final. A dupla de zaga titular não poderá entrar em campo. O zagueiro Gabriel não foi inscrito para a disputa da competição e o outro zagueiro, Alex, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e está suspenso. Para o seu lugar deverá ser escalado o curinga Da Guia. Com isso, o meia Dedimar deverá ser deslocado para a ala esquerda, com Alexandre jogando de lateral-direito. Outra novidade é a presença do meia Tássio no Ramalhão. "Será um jogo difícil. Eles são favoritos, mas nós temos condições de conquistar este título, desde que tenhamos coragem e joguemos sem medo", receita Ferreira. O Ituano também terá dois desfalques. No gol, André Luiz que já não atuou no meio de semana, continua de fora. Com isso Fernando ganha nova oportunidade. No ataque, Fernando Gaúcho, artilheiro do Ituano na competição com 10 gols, ficará de fora. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. O técnico Ruy Scarpino tem três opções para a vaga deixada pelo atacante. Colocar Rômulo ou Gilson, ou até mesmo deslocar Terrão para o ataque ao lado de Jabá. Nesta última opção, o meia Zé Augusto entraria no meio-campo. "Seria mais um título importante para o elenco", ressalta o técnico Scarpino, apostando no bom desempenho do time que, segundo ele, "está acostumado a jogos decisivos".