Copa Estado: jogo em Rio Preto é destaque O dérbi entre América e Rio Preto é o destaque do complemento da 19ª rodada da Copa Estado de São Paulo nesta terça-feira. O confronto, válido pelo Grupo 3, será realizado no Estádio do Teixeirão, em São José do Rio Preto, às 20h30. Na quinta posição, com 25 pontos, os donos da casa ainda sonham com a classificação à próxima fase. Com dez pontos a menos, ocupando a penúltima posição, os visitantes já estão eliminados e tentam apenas apagar a má impressão deixada durante toda a competição. No outro jogo da noite, o XV de Piracicaba (sexto - 24 pontos) recebe o Ituano (líder - 36), no Estádio Barão da Serra Negra. Esse será o segundo encontro das equipes em menos de quatro dias, que terá novamente a arbitragem de Bernardino Demônico Júnior. No sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o time de Itu venceu por 1 a 0. Classificam-se para as quartas de final as duas melhores colocadas por pontos ganhos em cada um dos grupos, obtidos na somatória da primeira e segunda fases. Santo André, do Grupo 1, e Comercial, do Grupo 4, são os únicos, matematicamente, classificados.