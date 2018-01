Copa Estado: Juventus vence São Paulo-B O Juventus deu um passo importante para se classificar na Copa Estado de São Paulo ao vencer o São Paulo-B, por 3 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, na Mooca. Os juventinos sobre para 37 pontos no Grupo 1, três a menos que o Santo André. Os dois primeiros colocados passam à segunda fase. O São Paulo, com 22 pontos, já está eliminado. Pelo Grupo 2, o lanterna XV de Jaú venceu o Rio Branco, por 3 a 0, conquistando seus primeiros três pontos diante de sua torcida. O XV soma 10 pontos, ainda em último, enquanto o Rio Branco permanece com 29 pontos, na vice-liderança. Na sexta-feira foram realizados cinco jogos: Francana 0 X 0 Barretos, Matonense 3 X 0 Internacional de Bebedouro, Sertãozinho 3 X 1 Jaboticabal, Comercial 3 X 2 Taquaritinga e São Caetano-B 0 X 2 Atlético Sorocaba. Confira os jogos de domingo: 11 horas - São Bento x ECO; Ferroviária x Guarani-B; Palmeiras-B x Rio Claro; Araçatuba x Olímpia; Marília-B x Mirassol; 13h30 - Santo André x Nacional; 15 horas - Paraguaçuense x Noroeste.