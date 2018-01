Copa Estado: quartas-de-final definidas As quartas-de-final da Copa Estado de São Paulo já estão definidas. Na última rodada, completada neste domingo, Rio Claro, do grupo 2, e Olímpia, do 3, garantiram as duas últimas vagas. Os 8 times classificados, que jogaram 22 vezes até agora, mantêm o sonho de ser campeão e disputar a Copa do Brasil de 2004. Os próximos confrontos ficaram definidos assim: Santo André x Matonense, Ituano x Olímpia, Marília-B x Rio Claro e Comercial x Juventus. Nesta fase haverá apenas um jogo, com o time com melhor campanha atuando em casa. Em caso de empate nos 90 minutos regulamentares, haverá uma prorrogação de 30 minutos. Se persistir a igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Neste domingo, pelo grupo 2, o Rio Claro (vice-líder - 36 pontos) empatou com o Guarani-B (quinto - 31) por 0 a 0, em Rio Claro. O Ituano (líder - 45) recebeu o Rio Branco (terceiro - 32) e venceu por 3 a 0. No grupo 3, em Bauru, o Olímpia (vice-líder - 40) bateu o Noroeste (quinto - 31) por 2 a 1. Marília (líder - 43) e Araçatuba (terceiro - 36) ficaram no empate por 2 a 2, em Marília. E, apenas cumprindo tabela, o Jaboticabal venceu a Inter de Bebedouro por 2 a 0, enquanto o Paraguaçuense foi derrotado pelo América por 2 a 1. Classificação: Grupo 1: 1º) Santo André - 45 pontos; 2º) Juventus - 44; 3º) Atlético Sorocaba - 37; 4º) ECO - 29; 5º) São Bento - 27; 6º) São Paulo-B - 25; 7º) São Caetano-B - 24; 8º) Nacional - 10. Grupo 2: 1º) Ituano - 45 pontos; 2º) Rio Claro - 36; 3º) Rio Branco - 32; 4º) Guarani-B e XV de Piracicaba - 31; 6º) Palmeiras-B - 29; 7º) Ferroviária - 25; 8º) XV de Jaú - 10. Grupo 3: 1º) Marília-B - 43 pontos; 2º) Olímpia - 40; 3º) Araçatuba - 36; 4º) América 34; 5º) Noroeste - 31; 6º) Mirassol - 29; 7º) Rio Preto - 16; 8º) Paraguaçuense - 12. Grupo 4: 1º) Comercial - 49 pontos; 2º) Matonense - 43; Sertãozinho - 37; 4º) Jaboticabal - 35; 5º) Barretos - 31; 6º) Francana - 22; 7º) Inter de Bebedouro - 18; 8º) Taquaritinga - 5.