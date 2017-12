Copa Estado: S. André e Marília B vencem Santo André e Marília B largaram na frente nas semifinais da Copa Estado, nesta sexta-feira à noite, quando venceram, respectivamente, Comercial e Ituano, ambos por 1 a 0. Os jogos de volta acontecerão na próxima semana, provavelmente dia 14, quando os vencedores jogam com a vantagem do empate. Os finalistas vão decidir o cobiçado título porque vale uma vaga na Copa Brasil de 2004. Em Marília, no Estádio Bento de Abreu, o jogo foi bastante equilibrado, com leve domínio do time da casa sobre o Ituano. Mas aos 31 minutos do segundo tempo, em jogada individual, Bruno abriu o placar, após driblar um adversário e chutar cruzado com o pé esquerdo. No ABC, o Santo André também venceu o Comercial, por 1 a 0, com gol de Tássio aos 10 minutos do segundo tempo. Após sofrer o gol o time de Ribeirão Preto não teve forças para reagir. Agora precisará vencer o próximo jogo por dois gols de diferença para continuar na competição.