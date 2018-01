Copa Estado: Santo André nas semifinais O Santo André é o primeiro clube a se classificar para as semifinais da Copa Estado de São Paulo. O time do ABC venceu, no Estádio Bruno José Daniel, nesta quinta-feira à noite, a Matonense, por 1 a 0, com gol de Tita, no primeiro minuto da prorrogação. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2004. A vitória foi suada. A diretoria priorizou o Campeonato Brasileiro da Série C, obrigando o técnico Luis Carlos Martins a escalar um time misto. O jogo foi muito equilibrado e de poucas emoções. Depois de abrir o placar, o Santo André tratou de se garantir na defesa. O time do ABC, agora, se concentra para o jogo contra o Cabofriense, domingo, em Cabo Frio-RJ, pela Série C. Esta fase da Copa Estado é decidida em apenas um jogo. O time de melhor campanha atua em casa. Em caso de empate nos 90 minutos regulamentares, acontece uma prorrogação de 30 minutos. Se persistir a igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Outro semifinalista sai nesta sexta-feira, às 20 horas, em Ribeirão Preto, no jogo entre Comercial e Juventus, com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Os outros dois jogos acontecem domingo: 11 horas - Marília B x Rio Claro; 17 horas - Ituano x Olímpia.