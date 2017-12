Copa Estado: semifinais começam nesta 6ª A briga por uma vaga paulista na Copa do Brasil de 2004 esquenta nesta sexta-feira, quando começam as semifinais da Copa Estado de São Paulo. Dos 32 clubes que iniciaram a competição, apenas quatro lutam pelo título da competição que tem como grande prêmio a vaga na competição nacional. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou os dois jogos para sexta-feira. Em Marília, às 20 horas, no Estádio Bento de Abreu, o Marília B recebe o Ituano. Às 20h30, no ABC, o Santo André joga contra o Comercial, no Estádio Bruno José Daniel. Nesta fase, os clubes que contabilizaram melhor campanha durante toda competição realizam o primeiro jogo fora e o segundo em casa. Garante vaga na final o time que somar maior número de pontos. Em caso de igualdade também no saldo de gols, haverá prorrogação de 30 minutos e persistindo o resultado a decisão vai para a cobrança de pênaltis. Dos quatro semifinalistas, três deles também participam do Campeonato Brasileiro: Santo André e Ituano da Série C e Marília B pela Série B. O Santo André é o único que priorizou a Série C, uma vez que seu elenco é reduzido. ?Temos um bom time, mas nosso elenco é pequeno e não há como manter times fortes em duas competições ao mesmo tempo", explica o técnico Luis Carlos Martins, ex-Portuguesa, que assumiu o time há pouco mais de um mês e tirou do Canindé dois jogadores: o lateral Cláudio e o atacante Marcos Denner, ambos destaques na Série B do Brasileiro. O time ainda têm outros destaques, como o goleiro Júlio Sérgio e o experiente volante Careca, além de alguns jovens talentos campeões da última Copa São Paulo, como Fábio Reis. Ramalhão, como é conhecido, se classificou com folga somando 45 pontos no Grupo 1. Só que o time pode entrar em campo com apenas alguns reservas e recheado de jogadores do time de juniores. Pelo título - Diferente filosofia tem o Ituano, que contratou 12 jogadores para disputar as duas competições simultaneamente. ?Queremos ser campeões dos dois campeonatos", diz o empresário Oliveira Junior. Para atingir seu objetivo, o clube contratou vários jogadores que participaram da Série B como o meio-campo Ricardo Lopes, da Portuguesa, o zagueiro Danilo e o atacante Izaias, do Paulista; o artilheiro Galvão, revelação do União São João de Araras. O time também passou fácil pela primeira fase, somando 45 pontos na liderança do Grupo 2. O técnico Ruy Scarpino, ex-goleiro da Ferroviária, tem sido sábio na escolha do time para se equilibrar nas duas competições. ?A gente usa alguns reservas e vê as posições chaves para colocar titulares mesmo." O Marília B também vive situação semelhante, porque sua diretoria formou um elenco forte, capaz de brigar pela ponta de duas competições. Priorizou a Série B, chegando ao quadrangular final, mas tem usado vários jogadores importantes no time ?B?, que é dirigido por Paulo Sérgio Tognasini, ex-treinador de futebol de salão e que se deu bem ano passado no comando do Juventus. ?O nosso time é de boa qualidade, mas a competição está equilibrada?, afirma o treinador. O Marília B liderou o Grupo 3, com 43 pontos. O Comercial é o único, entre os semifinalistas, que está com todas as atenções voltadas à competição, depois da precoce eliminação no Brasileiro da Série C. O time, dirigido por Pinho, foi o que somou maior número de pontos na primeira fase: 49 no Grupo 4.