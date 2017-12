Copa Estado tem 3 jogos amanhã Três jogos do grupo 4 abrem nesta sexta-feira à noite a 13ª rodada da Copa Estado de São Paulo. O grande destaque fica para Comercial e Jaboticabal, às 20h30, no estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Os donos da casa, que somam 29 pontos, lutam para distanciar ainda mais na liderança. Por outro lado, o Jaboticabal (5º lugar, com 17 pontos) espera manter as esperanças de classificação. Nos outros confrontos do dia, ambos às 20 horas, o Sertãozinho (19 pontos) recebe o Barretos (18) e a Matonense (23) encara a Francana. Confira os outros jogos da rodada: sábado - XV de Jaú x Palmeiras-B, Juventus x São Caetano-B, América x Noroeste, Internacional de Bebedouro x Taquaritinga; domingo - Santo André x Sorocaba, São Bento x Nacional, São Paulo-B x ECO, Ferroviária x Ituano, XV de Piracicaba x Rio Claro, Rio Branco x Guarani-B, Araçatuba x Rio Preto, Marília-B x Paraguaçuense e Mirassol x Olímpia.