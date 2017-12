Copa Estado tem apenas 1 jogo amanhã Guarani B e Ferroviária se enfrentam às 20 horas desta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, na abertura da 12ª rodada da Copa Estado de São Paulo. Em jogo, a disputa da vice-liderança do grupo 2 da competição. Com 15 e 16 pontos, respectivamente, as equipes ocupam a quinta e terceira posições. O líder é o Ituano, com 24. Na última rodada, a Ferroviária, jogando em Araraquara, venceu o Rio Branco por 3 a 1. O Guarani não foi tão bem, perdendo por 2 a 1 para o XV Piracicaba. Confira a 12ª rodada: sexta-feira - Guarani-B x Ferroviária; sábado - Nacional x Santo André, Rio Claro x Palmeiras-B, Noroeste x Paraguaçuense, Rio Preto x América, Taquaritinga x Comercial, Inter de Bebedouro x Matonense; Domingo - São Paulo-B x Juventus, Atlético Sorocaba x São Caetano-B, ECO x São Bento, Ituano x XV de Piracicaba, Rio Branco x XV de Jaú, Mirassol x Marília-B, Barretos x Francana, Olímpia x Araçatuba, Jaboticabal x Sertãozinho.