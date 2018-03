Copa Estado tem dois novos líderes Com jogos mais equilibrados do que nas rodadas anteriores, foi completada neste domingo a sétima rodada da Copa Estado, com 11 jogos. Santo André, no Grupo 1, e Ituano, no Grupo 2, mantiveram a liderança. O Olímpia assumiu a ponta do Grupo 3 e a Matonense fez o mesmo no Grupo 4. No Grupo 1, o Santo André manteve a única campanha com 100% de aproveitamento, ao vencer o XV, em Jaú, por 2 a 0. O time do ABC já soma 21 pontos. O segundo colocado é o Atlético Sorocaba, com 14 pontos após a vitória, em Itu, sobre o Ituano por 1 a 0. Pelo Grupo 2, o Ituano continua na frente, mesmo perdendo, com 12 pontos. O Juventus, que sábado venceu o Rio Claro, por 2 a 0, é o segundo com 11. Ao empatar sem gols em casa com o Barretos, o invicto Marília-B passou a ser vice-líder do Grupo 3 com 15 pontos. O Olímpia lidera, com 16, após vencer em casa a Francana por 1 a 0. A Matonense lidera o Grupo 4, com 16 pontos, após vencer o Paraguaçuense, por 3 a 0, em Paraguaçu Paulista. O Barretos, com 15, é vice-líder. Confira todos resultados da sétima rodada: Guarani-B 1 x 1 São Paulo-B, América 1 x 2 Comercial, Rio Claro 0 x 2 Juventus, Noroeste 3 x 1 Internacional de Bebedouro, Ferroviária 2 x 1 Nacional, Palmeiras-B 1 x 1 ECO-Osasco, Ituano 0 x 1 Atlético Sorocaba, Rio Branco 2 x 2 São Caetano-B, XV de Piracicaba 2 x 0 São Bento, XV de Jaú 0 x 2 Santo André, Araçatuba 3 x 2 Taquaritinga, Marília-B 0 x 0 Barretos, Mirassol 1 x 1 Jaboticabal, Rio Preto 1 x 1 Sertãozinho, Paraguaçuense 0 x 3 Matonense e Olímpia 1 x 0 Francana. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André 21 pontos; 2º) Atlético Sorocaba 14; 3º) Juventus 11; 4º) São Paulo-B e ECO-Osasco 8; 6º) São Bento 7; 7º) Nacional e São Caetano-B 4. Grupo 2 - 1º) Ituano 12 pontos; 2º) Ferroviária 11; 3º) Rio Claro, Guarani-B, Palmeiras-B e Rio Branco 9; 7º) XV de Piracicaba 7; 8º) XV de Jaú 2. Grupo 3 - 1º) Olímpia 16 pontos; 2º) Marília-B 15; 3º) Araçatuba 12; 4º) Noroeste 10; 5º) Mirassol 8; 6º) Rio Preto 6; 7º) América 4; 8º) Paraguaçuense 3. Grupo 4 - 1º) Matonense 16 pontos; 2º) Barretos 15; 3º) Comercial 14; 4º) Jaboticabal e Sertãozinho 9; 6º) Francana 8; 7º) Internacional de Bebedouro 5; 8º) Taquaritinga 1.